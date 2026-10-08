Пять человек пострадали при столкновении поездов во Львове

Во Львове дизельный поезд столкнулся с электричкой, пострадали пять человек. Об этом сообщила пресс-служба компании «Украинские железные дороги».

«Во время отправления со станции Подзамче дизельный поезд Львов — Сокаль допустил столкновение с электровозом», — уточнили в компании.

В результате столкновения машинист дизельного поезда получил травму ноги. Кроме того, медицинская помощь понадобилась четырем пассажирам. Машинисты электровоза не пострадали.

На место прибыли специалисты железной дороги и специальные службы. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Челябинской области грузовик столкнулся с подвижным железнодорожным составом на регулируемом переезде между станциями Ишалино и Ессаульская Южно-Уральской железной дороги.