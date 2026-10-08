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    Пять человек пострадали при столкновении поездов во Львове

    Фото: РИА «Новости»

    Во Львове дизельный поезд столкнулся с электричкой, пострадали пять человек. Об этом сообщила пресс-служба компании «Украинские железные дороги».

    «Во время отправления со станции Подзамче дизельный поезд Львов — Сокаль допустил столкновение с электровозом», — уточнили в компании.

    В результате столкновения машинист дизельного поезда получил травму ноги. Кроме того, медицинская помощь понадобилась четырем пассажирам. Машинисты электровоза не пострадали.

    На место прибыли специалисты железной дороги и специальные службы. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

    Ранее в Челябинской области грузовик столкнулся с подвижным железнодорожным составом на регулируемом переезде между станциями Ишалино и Ессаульская Южно-Уральской железной дороги.

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