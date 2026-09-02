Электричка протаранила легковушку в Петербурге, пострадала женщина

Электропоезд столкнулся с легковым автомобилем на переезде между станциями Лигово и Стрельна в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило городское управление МЧС России в телеграм-канале .

Водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающейся пригородной электричкой. Электропоезд следовал по маршруту Санкт-Петербург — Балтийский — Ораниенбаум.

«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. <…> Схода подвижного состава нет», — отметили в сообщении.

После осмотра электропоезд продолжил движение по маршруту с отклонением от графика на 15 минут. В результате ДТП пострадала женщина, ее госпитализировали. Последствия аварии устраняли две единицы техники и восемь человек личного состава.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту ДТП в Красносельском районе. В телеграм-канале ведомства опубликовали видео последствий аварии на путях.