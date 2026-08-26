В США машинист трамвая уснул за пультом и устроил аварию

В США машинист легкорельсового поезда уснул за пультом управления, после чего он врезался в стоящий впереди состав. Об этом сообщил телеканал CBS .

ЧП произошло 31 июля на линии L-Taraval рядом с зоопарком. В какой-то момент машинист закрыл глаза и опустил голову, а трамвай продолжил движение и врезался в состав впереди. От удара разбились лобовые стекла кабин.

В момент аварии в движущемся поезде находилось всего два пассажира. Они не пострадали и самостоятельно покинули вагон после остановки.

Предварительное расследование не выявило проблем с поездом или рельсовой инфраструктурой. Причиной столкновения назвали усталость машиниста. На время проверки его отстранили от управления, специалисты также изучают его график, ночные смены и возможные переработки.

В начале августа в Нижнем Тагиле трамвай с 30 пассажирами сошел с рельсов, шесть человек пострадали.