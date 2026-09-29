Движение на железной дороге в Брянской области возобновили после атаки ВСУ

Железнодорожники восстановили движение в Брянской области после атаки ВСУ

Движение на поврежденных участках после атаки ВСУ в Брянской области возобновили. Об этом сообщили в официальном канале Московской железной дороги — филиале ОАО «РЖД» .

Движение поездов на участках Ржаница — Тросна Жуковского направления и Злынка — Унеча Унечского направления восстановили полностью.

Составы ездят в соответствии с расписанием. Повреждения устраняла ремонтная бригада РЖД.

ВСУ атаковали железнодорожные пути под Брянском во время следования поезда. По словам главы региона Егора Ковальчука, никто не пострадал.

Накануне в результате атаки беспилотника обрушилась часть моста на перегоне Дятьково — Людиново. Движение на участках Унеча — Злынка, Людиново-1 — Дятьково в Калужской и Брянской областях временно остановили, никто не пострадал.