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    Движение на железной дороге в Брянской области возобновили после атаки ВСУ

    Железнодорожники восстановили движение в Брянской области после атаки ВСУ

    Фото: РИА «Новости»

    Движение на поврежденных участках после атаки ВСУ в Брянской области возобновили. Об этом сообщили в официальном канале Московской железной дороги — филиале ОАО «РЖД».

    Движение поездов на участках Ржаница — Тросна Жуковского направления и Злынка — Унеча Унечского направления восстановили полностью.

    Составы ездят в соответствии с расписанием. Повреждения устраняла ремонтная бригада РЖД.

    ВСУ атаковали железнодорожные пути под Брянском во время следования поезда. По словам главы региона Егора Ковальчука, никто не пострадал.

    Накануне в результате атаки беспилотника обрушилась часть моста на перегоне Дятьково — Людиново. Движение на участках Унеча — Злынка, Людиново-1 — Дятьково в Калужской и Брянской областях временно остановили, никто не пострадал.

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