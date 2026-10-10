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    Пьяный машинист уснул и парализовал движение поездов в Германии

    Фото: РИА «Новости»

    В земле Северный Рейн — Вестфалия машинист вышел на работу в пьяном виде и остановил товарный поезд посреди пути. Из-за его выходки 26 составов отклонились от расписания. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной полиции Германии.

    Товарный поезд под управлением 31-летнего уроженца Нидерландов 8 октября внезапно остановился между Гессеном и Аленом. Мужчина перестал выходить на связь. Машинист проходившего мимо поезда заподозрил, что коллега уснул пьяным, и сообщил об этом руководству.

    Спустя время поезд снова тронулся и доехал до товарной станции, где машиниста встретили сотрудники службы экстренной помощи. Он отказался пройти медосвидетельствование на алкотестере.

    Прибывшая на место полиция задержала его и взяла пробу крови. Возбуждено уголовное дело за создание угрозы железнодорожному движению. Остановленный им товарный поезд задержал 26 других составов на 1124 минуты.

    Ранее в германии произошло нападение на машиниста поезда. Он заступился за проводницу, к которой приставал пьяный подросток с Украины.

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