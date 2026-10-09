Тарабрин: из-за вещества с Украины в Британии и Канаде погибли люди

Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин потребовал обратить внимание на случаи смертельных отравлений в Великобритании и Канаде. Об этом сообщил ТАСС .

Тарабрин пояснил, что не назовет погибших публично, поскольку хочет проявить уважение к их близким. При этом постпред настаивал: если ОЗХО разбирала другие случаи отравления, ей следовало бы рассмотреть и эти.

«Мимо их внимания прошли смерти в Великобритании и Канаде в результате отравления поставленным с Украины под видом пищевого консерванта химическим веществом, заказанным жертвами через веб-сайт. Дошло уже до того, что родные пострадавших умоляют о справедливости», — заявил постпред.

Ранее Табарин заявил, что организация располагает полномочиями для разработки международного документа против химического и биологического терроризма, который мог бы стать обязательным для всех стран.