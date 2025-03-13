Петербургский инженер ответит в суде по делу о гибели рабочего на стройке

Материалы уголовного дела, возбужденного в отношении 40-летнего инженера, направили в Приморский суд Петербурга. Он стал фигурантом уголовного дела о гибели рабочего, сообщила Gazeta.SPb со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

В декабре прошлого года на строительном объекте обвиняемый, желая помочь бригаде, забрался в погрузчик, на управление которым он не имел права. Во время выполнения манипуляций инженер уронил бетонные блоки. Конструкция зажала 40-летнего рабочего.

Пострадавший скончался в больнице. В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.