Петербургский инженер ответит в суде по делу о гибели рабочего на стройке

Материалы уголовного дела, возбужденного в отношении 40-летнего инженера, направили в Приморский суд Петербурга. Он стал фигурантом уголовного дела о гибели рабочего, сообщила Gazeta.SPb со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.
В декабре прошлого года на строительном объекте обвиняемый, желая помочь бригаде, забрался в погрузчик, на управление которым он не имел права. Во время выполнения манипуляций инженер уронил бетонные блоки. Конструкция зажала 40-летнего рабочего.
Пострадавший скончался в больнице. В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.
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