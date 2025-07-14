Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла вечером 14 июля

Загруженность дорог в Московской области оценили в четыре балла вечером 14 июля. Движение затруднено на Дмитровском, Волоколамском и Рублево-Успенском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Заторы также наблюдаются на Новорижском, Пятницком и Ленинградском шоссе.

Сегодня в Подмосковье ожидается дождь с грозой и сильные порывы ветра. В связи с этим водителей призвали держать дистанцию, не превышать скорость и не делать резких маневров.

Также в ведомстве посоветовали автолюбителям быть внимательными при парковке — не оставлять машины у ненадежных конструкций или под деревьями, а при чрезвычайных ситуациях незамедлительно обращаться по номеру 112.