Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла вечером 14 июля

Загруженность дорог в Московской области оценили в четыре балла вечером 14 июля. Движение затруднено на Дмитровском, Волоколамском и Рублево-Успенском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.
Заторы также наблюдаются на Новорижском, Пятницком и Ленинградском шоссе.
Сегодня в Подмосковье ожидается дождь с грозой и сильные порывы ветра. В связи с этим водителей призвали держать дистанцию, не превышать скорость и не делать резких маневров.
Также в ведомстве посоветовали автолюбителям быть внимательными при парковке — не оставлять машины у ненадежных конструкций или под деревьями, а при чрезвычайных ситуациях незамедлительно обращаться по номеру 112.
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