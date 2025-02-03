Огонь охватил деревообрабатывающий цех в Кировске
Здание деревообрабатывающего цеха загорелось на территории города Кировск. Об этом пишет сайт Piter.TV со ссылкой на представителей ГУ МЧС России по Ленинградской области.
По информации ведомства, спасателям удалось локализовать возгорание на площади 400 квадратных метров. В тушении пламени принимают участие 40 специалистов и 11 единиц техники.
Предварительно, в результате пожара никто не пострадал. Сотрудникам компетентных органов предстоит установить точные причины и обстоятельства произошедшего.
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