Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Очерском районе Пермского края

Смертельная авария, в которой погиб водитель легкового авто, произошла накануне в Очерском районе Пермского края. Об этом сообщил сайт properm.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Прикамья.

По предварительной информации, водитель автомобиля Changan выехал на полосу встречного движения, чтобы совершить обгон, и столкнулся с грузовым автомобилем Sitrak. От удара водитель легковушки погиб на места происшествия.

В аварии также пострадал 29-летний пассажир Changan. Его доставили в больницу.