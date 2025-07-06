В Дагестане 11 туристов отравились в кафе

Туристы, приехавшие в Дагестан ради двухдневной поездки по Гунибскому району, получили пищевое отравление после посещения местных кафе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Пострадали 11 человек. Сотрудники ведомства провели внеплановые проверки трех предприятий общественного питания и выявили грубые нарушения санитарного законодательства.

Выяснилось, что в заведениях не разделяется обработка продовольственного сырья и изготовление полуфабрикатов, не ведется контроль за температурным режимом хранения, а также не соблюдается товарное соседство при хранении сырой и готовой продукции.

Работу двух кафе временно приостановили.

Ранее стало известно, что пермские школьники массово отравились на выпускном в одном из ресторанов города. Правоохранители завели уголовное дело.