Хабенский назвал минусы популярности после выхода «Убойной силы»

Культовый сериал «Убойная сила» не принес Константину Хабенскому значительных доходов, но обрушил на него популярность, с которой порой было сложно справляться. Об этом сам артист рассказал в эфире шоу «Сегодня вечером» на Первом канале.

«Есть моменты крайнего неудобства, есть моменты усталости, серьезной усталости, когда ты хочешь посидеть и помолчать — тоже иногда неправильно воспринимается коллегами, называется звездной болезнью», — пояснил он.

По словам звезды, ему потребовалось время, чтобы привыкнуть к славе.

Ранее Хабенский впервые показал своего 16-летнего сына. Наследник артиста почти не бывает на светских мероприятиях и ведет закрытый образ жизни.