Глава Мытищ Юлия Купецкая проверила благоустройство набережной реки Яузы
Секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая проверила, как проходят работы по благоустройству набережной реки Яузы. Сейчас реализуют первый этап работ, который охватывает улицу Пролетарскую и часть береговой линии.
На объекте трудятся 50 человек и семь машин спецтехники. На Пролетарской улице специалисты занимаются подготовкой основания пешеходных дорожек, устройством бортового камня и освещения. На берегу реки Яузы обустраивают зону для пешеходов и велосипедные дорожки. Помимо этого, там установят два пирса и скамейки для отдыха. Завершить первый этап благоустройства планируют в конце августа 2025 года.
Не оставят без внимания и требующий реконструкции мост через реку — сейчас там проводят экспертизу. После разработки проекта объекта его включат в муниципальную программу на следующий год.
«Во время обхода пообщались с нашими юными жителями, которые обратили внимание на состояние Комиссаровского пруда. Проведем обследование территории, в следующем году почистим водную гладь и выполним благоустройство. А также по просьбе ребят осенью проведем высадку деревьев», — пообещала Юлия Купецкая.
Напомним, что набережную реки Яузы в Мытищах благоустраивают благодаря Народной программе и нацпроекту «Жилье и городская среда», а также при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Проект стал лидером народного голосования в 2024 году.