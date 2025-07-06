Зеленский ввел санкции против финансовых и криптовалютных схем России

Украина ввела новые санкции против России, направленные на прекращение финансовых схем и криптовалютных транзакций. Об этом сообщил лидер страны Владимир Зеленский .

«Сегодняшний пакет включает санкции против 60 юридических лиц, и в отношении каждого из них мы будем работать с нашими партнерами над синхронизацией санкций. <…> Пакет также включает 73 физических лица — все граждане России. Мы также синхронизируем санкции против них», — заявил Зеленский.

При этом он отметил, что добиться единого применения ограничений против России в разных странах мира очень сложно из-за разницы в законодательствах.

Зеленский добавил, что только через одну компанию до внесения в санкционный список Россия проводила миллиарды долларов, которые направляла на нужды военно-промышленного комплекса. Против таких финансовых и криптовалютных транзакций направлен пакет.

В конце июня Европейский союз продлил на шесть месяцев действующие с 2014 года санкции против финансового, энергетического и оборонного секторов России. Против этого решения выступала Венгрия, потребовавшая компенсаций из-за прекращения поставок российского газа после остановки транзита через Украину.