Кличко заявил о детонации цистерны в ангаре около киевской ТЭЦ-6

Взрыв в районе киевской ТЭЦ-6 произошел в ангаре коммерческого предприятия. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко .

Он подчеркнул, что, по предварительным данным, сдетонировала цистерна с горюче-смазочными материалами.

Данных о пострадавших пока нет. Экстренные службы выехали на место.

Сообщение о взрыве и последующем пожаре в районе киевской ТЭЦ-6 распространилось по украинским Telegram-каналам. Авторы утверждали, что в результате происшествия Днепровский район города остался без света.

Паблики распространили кадры густого черного дыма, который поднимался из района расположения тепловой электростанции.

Украинское издание УНН со ссылкой на пресс-службу киевского управления ГС ЧС сообщило, что огонь от цистерны перекинулся на автомобили. Отключение света в Днепровском районе города в ведомстве не подтвердили.

Серия взрывов прогремела в Киеве после атаки беспилотников в минувшую пятницу, 4 июля. Глава городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что в Соломенском районе началось несколько пожаров. По данным украинских СМИ, беспилотники атаковали аэропорт Жуляны.