Строительная готовность пристройки к школе № 29 в Подольске достигла 80%

Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации Алла Полякова посетила строительную площадку пристройки на 200 мест к школе № 29 имени Петра Забродина в Подольске. Готовность объекта составляет уже более 80%.

Все основные строительные конструкции готовы, инженерные коммуникации смонтировали. Специалисты проводят отделочные работы внутренних помещений и благоустраивают прилегающую территорию.

В новой части здания появится современная образовательная инфраструктура. Здесь оборудуют полноформатный спортзал с отдельными блоками раздевалок и душевых для девочек и мальчиков. Там также предусмотрели специализированные кабинеты физики и биологии, современную IT-зону, просторный читальный зал, отдельные функциональные зоны.

Завершение строительства и ввод здания в эксплуатацию запланировали на 1 сентября 2005 года.