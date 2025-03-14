Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Тюменской области

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Тюменской области произошла авария с участием автобуса и автомобиля, в результате которой один человек погиб, а трое получили ранения. Об этом «Известиям» сообщила Государственная инспекция безопасности дорожного движения региона.

Предварительно установлено, что на данном участке дороги автобус Yutong, перевозивший 29 пассажиров, оказался в заносе, что привело к столкновению с автомобилем «Газель» Next. Водитель «Газели» погиб на месте происшествия, а три пассажира автобуса — двое мужчин и одна женщина — получили различные травмы.

После первой аварии, прибывшие на место происшествия автомобили экстренных служб попали в новую аварию: в них врезался грузовик. Водителю грузового транспортного средства не удалось своевременно остановиться, что привело к столкновению. В этой второй аварии обошлось без пострадавших.