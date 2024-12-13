Новосибирские школьники избили одноклассника с ДЦП

В школе № 41 Новосибирска ученики первого класса избили одноклассника с ДЦП. Видео с издевательствами опубликовали в Telegram-канале «АСТ-54 Black».
Мать пострадавшего первоклассника Татьяна рассказала редакции, что в школе дети регулярно издеваются над ее сыном-инвалидом. Агрессию проявляют две девочки и три мальчика. Ребенка избивают в отсутствии педагога, одноклассники плюют в него и бьют в пах.
Женщина связалась с классным руководителем и написала заявление в ПДН. Также Татьяна обратилась в региональное министерство образования и к детскому омбудсмену. По факту публикации в Telegram-канале видео с издевательствами местные правоохранительные органы проведут проверку.
Ранее девочки жестоко избили сверстницу в школьном туалете в Котельниках. У пострадавшей сотрясение мозга и внутричерепные травмы, она находится в больнице.
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