Новосибирские школьники избили одноклассника с ДЦП

«АСТ-54 Black»: в школе Новосибирска ученики издевались над одноклассником с ДЦП

В школе № 41 Новосибирска ученики первого класса избили одноклассника с ДЦП. Видео с издевательствами опубликовали в Telegram-канале «АСТ-54 Black» .

Мать пострадавшего первоклассника Татьяна рассказала редакции, что в школе дети регулярно издеваются над ее сыном-инвалидом. Агрессию проявляют две девочки и три мальчика. Ребенка избивают в отсутствии педагога, одноклассники плюют в него и бьют в пах.

Женщина связалась с классным руководителем и написала заявление в ПДН. Также Татьяна обратилась в региональное министерство образования и к детскому омбудсмену. По факту публикации в Telegram-канале видео с издевательствами местные правоохранительные органы проведут проверку.

Ранее девочки жестоко избили сверстницу в школьном туалете в Котельниках. У пострадавшей сотрясение мозга и внутричерепные травмы, она находится в больнице.