Неизвестный поджег иномарку в Саратове

В Кировском районе Саратова неизвестный поджег автомобиль Kia Sportage. Об этом сообщил корреспонденту телеканала «Саратов 24» представитель городского управления МВД.

В ведомстве уточнили, что сообщение о возгорании машины поступило в диспетчерскую службу около 2:30 ночи. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что причиной пожара стал поджог.

Свидетели в социальных сетях описывают, что неизвестный приблизился к автомобилю, бросил в него горящую вещь и скрылся. Этот момент засняла камера видеонаблюдения. Перед приездом пожарных загоревшаяся иномарка взорвалась, повредив находившуюся поблизости LADA.

Приехавшие на место ЧП пожарные быстро ликвидировали огонь. Теперь полицейские разыскивают преступника.