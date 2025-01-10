Неизвестный поджег иномарку в Саратове

В Кировском районе Саратова неизвестный поджег автомобиль Kia Sportage. Об этом сообщил корреспонденту телеканала «Саратов 24»представитель городского управления МВД.

В ведомстве уточнили, что сообщение о возгорании машины поступило в диспетчерскую службу около 2:30 ночи. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что причиной пожара стал поджог.

Свидетели в социальных сетях описывают, что неизвестный приблизился к автомобилю, бросил в него горящую вещь и скрылся. Этот момент засняла камера видеонаблюдения. Перед приездом пожарных загоревшаяся иномарка взорвалась, повредив находившуюся поблизости LADA.

Приехавшие на место ЧП пожарные быстро ликвидировали огонь. Теперь полицейские разыскивают преступника.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте