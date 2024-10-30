Неизвестные напали с ножом на петербуржца и забрали у него более 950 тыс рублей

В Петербурге правоохранители завели уголовное дело после ножевого ранения местного бизнесмена. Об этом написала газета «Петербургский дневник» .

Двое неизвестных напали на жителя города, ударив его несколько раз ножом. После злоумышленники похитили из сумки мужчины 965 000 рублей и скрылись в неизвестном направлении.

Медики диагностировали у пострадавшего непроникающую колото-резаную рану передней брюшной стенки. После оказания помощи мужчину отпустили домой.

Правоохранители разослали ориентировки в местные отделы полиции.