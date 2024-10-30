Неизвестные напали с ножом на петербуржца и забрали у него более 950 тыс рублей

В Петербурге правоохранители завели уголовное дело после ножевого ранения местного бизнесмена. Об этом написала газета «Петербургский дневник».

Двое неизвестных напали на жителя города, ударив его несколько раз ножом. После злоумышленники похитили из сумки мужчины 965 000 рублей и скрылись в неизвестном направлении.

Медики диагностировали у пострадавшего непроникающую колото-резаную рану передней брюшной стенки. После оказания помощи мужчину отпустили домой.

Правоохранители разослали ориентировки в местные отделы полиции.

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