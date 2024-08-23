Троих пострадавших при захвате заложников волгоградской ИК направили в реанимацию

«Интерфакс»: 3 пострадавших при захвате заложников в ИК-19 попали в реанимацию

Трех пострадавших в ходе захвата заложников в колонии под Волгоградом отправили в реанимацию. Об этом «Интерфаксу» рассказали в приемной центральной районной больницы Суровикинского района.

Заключенные исправительной колонии № 19 в Волгоградской области захватили заложников во время заседания дисциплинарной комиссии. Предварительно, злоумышленники убили минимум трех сотрудников, еще семь человек пострадали.

Устроившие захват назвали себя членами ИГИЛ *. В колонии объявили режим чрезвычайной ситуации.

Ранее подполковник запаса Андрей Попов предположил, что заключенным приказали захватить заложников. Возможно, новая террористическая ячейка таким образом хочет заявить о себе.

* «Исламское государство», ИГИЛ — террористическая организация, запрещена в России.