Наркоторговца из ЯНАО отправили в колонию строгого режима после отмены условного срока
Прокуратура ЯНАО добилась ужесточения наказания наркоторговцу, которого ранее осудили условно на восемь лет. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
Установлено, что фигурант незаконно приобретал и пытался сбыть запрещенные вещества в крупном размере.
Сотрудники прокуратуры посчитали условный приговор слишком мягким наказанием. Теперь злоумышленник отправится в колонию строгого режима на восемь лет.
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