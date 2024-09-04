Наркоторговца из ЯНАО отправили в колонию строгого режима после отмены условного срока

Прокуратура ЯНАО добилась ужесточения наказания наркоторговцу, которого ранее осудили условно на восемь лет. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Установлено, что фигурант незаконно приобретал и пытался сбыть запрещенные вещества в крупном размере.

Сотрудники прокуратуры посчитали условный приговор слишком мягким наказанием. Теперь злоумышленник отправится в колонию строгого режима на восемь лет.

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