Напавшего на полицейского в Кореновске задержали

Следователи задержали мужчину, напавшего на полицейского в Кореновске

В Кореновске задержали мужчину, напавшего на полицейского. Подробности сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По данным следствия, вечером 21 июля в Кореновске подрались местные жители. Приехавшие к месту происшествия сотрудники правоохранительных органов пытались угомонить мужчин. Но 20-летний юноша набросился на полицейского.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Следователи задержали подозреваемого. Он признал вину и раскаялся в содеянном.

«Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», — передали в СК.

Как стало известно ранее, драка началась после того, как один из жителей города сделал замечание пьяному приезжему за громкую музыку. После произошла потасовка между несколькими десятками человек.

Ранее столичный суд арестовал мужчину, напавшего с ножом на полицейского на западе Москвы. Сотрудник правоохранительных органов попал в больницу с травмой ноги.