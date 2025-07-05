«Демонстрация силы будет нарастать». Возможна ли война между США и Китаем

В Азиатско-Тихоокеанском регионе США планируют провести несколько крупных учений. Одна из основных задач — оперативное развертывание военных сил в случае войны с Китаем. Почему Штаты никогда не вступят в открытый конфликт с КНР, объяснила в беседе с ведущей 360.ru Анастасией Букреевой учредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества, член экспертного клуба «Дигория» Мария Прокофьева.

«Если мы посмотрим на военные доктрины США, причем задолго до [президента США Дональда] Трампа, то увидим, что политика США последних 10 лет, а то и больше, последовательно направлена на сдерживание Китая, а не на эскалацию конфликта, не на перевод конфликта в какую-то горячую фазу», — рассказала эксперт.

Она отметила, что Китай и США являются одними из самых взаимосвязанных экономик мира. Их рынки тесно связаны, несмотря на пошлины и санкции, поэтому в США понимают, что военный конфликт ударит и по ним. Власти страны реализуют стратегию сдерживания и в какой-то мере устрашения, желая показать Китаю, что азиатский фланг им теперь приоритетен.

«Это все еще попытка показать Китаю, что мы — сила, поэтому давайте аккуратно. Вы тут не думайте, что вы какой-то новый мировой центр», — пояснила Прокофьева.

Она подчеркнула, что Америка не желает отказываться от своего статуса сверхдержавы. В Вашингтоне пытаются его закрепить, несмотря на противоположные тенденции в международной политике. Бывший президент США Джо Байден действовал также, но у Трампа эти средства просто более экстравагантные.

«Эта демонстрация силы в Азии будет только продолжаться и нарастать», — резюмировала собеседница 360.ru.