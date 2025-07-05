Симоньян назвала условие для мира на Украине

Симоньян: мир на Украине наступит, когда США перестанут за нее воевать

Aleksey Smyshlyaev
Фото: Aleksey Smyshlyaev/www.globallookpress.com

Мир на Украине наступит после того, как США перестанут поставлять ВСУ вооружение. Такое условие назвала главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Право знать» на канале ТВЦ.

«[Конфликт] закончится через две недели после того, как за Украину перестанет воевать Америка. Вот она перестанет воевать, и все», — предположила она.

Журналистка также напомнила, как украинский лидер Владимир Зеленский вел себя по-базарному во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Тогда глава Белого дома указал на зависимость Украины от американских поставок.

Сам же Трамп часто меняет свое мнение по поводу урегулирования конфликта. Периодически он говорит взаимоисключающие и прямо противоположные вещи, напомнила Симоньян.

В четверг, 3 июля, состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и Трампом. После этого глава Белого дома заявил, что остался недоволен частью беседы об Украине.

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