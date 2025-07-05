Симоньян: мир на Украине наступит, когда США перестанут за нее воевать

Мир на Украине наступит после того, как США перестанут поставлять ВСУ вооружение. Такое условие назвала главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Право знать» на канале ТВЦ.

«[Конфликт] закончится через две недели после того, как за Украину перестанет воевать Америка. Вот она перестанет воевать, и все», — предположила она.

Журналистка также напомнила, как украинский лидер Владимир Зеленский вел себя по-базарному во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Тогда глава Белого дома указал на зависимость Украины от американских поставок.

Сам же Трамп часто меняет свое мнение по поводу урегулирования конфликта. Периодически он говорит взаимоисключающие и прямо противоположные вещи, напомнила Симоньян.

В четверг, 3 июля, состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и Трампом. После этого глава Белого дома заявил, что остался недоволен частью беседы об Украине.