Один человек погиб при столкновении двух грузовиков в Мытищах

На 40-м километре автодороги А-4 «Дмитровское шоссе» в Мытищах произошло смертельное ДТП. Кадры происшествия оказались в распоряжении 360.ru.

По предварительным данным полиции Подмосковья, столкнулись два грузовых автомобиля, которые ехали в попутном направлении. Один человек погиб на месте.

Также на этом участке произошли еще две аварии. В них участвовали два и три легковых автомобиля.

Очевидец рассказал 360.ru, что у грузовика на кочке открылся кузов, из которого высыпалась глина. Из-за этого асфальт стал скользким.

«До А-107 все в глине, будьте внимательны. Пока не помоют асфальт, очень скользко», — предупредил он.

Ранее на востоке Москвы внедорожник протаранил припаркованные автомобили, а затем скрылся с места аварии. По данным источника 360.ru, в результате ДТП пострадали несколько человек.