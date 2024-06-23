На одной из улиц Махачкалы снова прозвучала стрельба

МВД сообщило о продолжении боестолкновений в Махачкале

В Махачкале продолжается стрельба. Информацию об этом журналистам предоставила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Дагестану Гаяна Гариева, сообщило РИА «Новости».

«Боестолкновение продолжается на улице Магомедгаджиева в Махачкале», — сообщила она.

По предварительным данным, один полицейский погиб. Telegram-канал «112» заявил, что в результате стрельбы погибли пять полицейских.

Вечером 23 июня неизвестные открыли огонь по посту ДПС на улице Ермошкина. В городе ввели план «Перехват». Все силовики действуют по инструкции. Личности нападавших установят в ближайшее время.

Аналогичное ЧП произошло этим же вечером в Дербенте. Неизвестные открыли стрельбу около православной церкви. С места преступления они скрылись на белом Volkswagen Polo. В результате перестрелки здесь погибли два полицейских.

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