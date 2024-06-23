Стрельба началась в Махачкале, ранен полицейский

МВД: в Махачкале неизвестные расстреляли пост ДПС, ранен полицейский

Фото: Телеканал «360»

В Махачкале неизвестные устроили стрельбу, открыв огонь по посту ДПС. По предварительным данным, один полицейский ранен, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

В городе объявили план «Перехват». Правоохранители устанавливают личности нападавших.

В ведомстве уточнили, что данных о погибших сотрудниках полиции и мирных жителях в результате стрельбы нет.

Позже в МВД сообщили, что один правоохранитель погиб, еще шестеро получили ранения.

Вечером 23 июня неизвестные также напали на церковь и синагогу в Дербенте. Православный храм они подожгли.

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