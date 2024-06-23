Telegram-канал «112»: 5 полицейских погибли в ходе стрельбы в Дагестане

После вооруженного нападения на Дербент и Махачкалу в Дагестане ввели план «Перехват». Об этом сообщил Telegram-канал «112», заявив о пяти погибших полицейских.

«Погибли пять сотрудников полиции, еще девять получили ранения», — указали в публикации.

Вечером в воскресенье неизвестные открыли стрельбу около православной церкви в Дербенте. С места преступления они скрылись на белом Volkswagen Polo. Известно, что у них есть автоматическое оружие. В результате перестрелки здесь погибли два полицейских.

Подобное ЧП этим же вечером произошло и в Махачкале. Неизвестные открыли огонь по посту ДПС на улице Ермошкина. В городе ввели план «Перехват».