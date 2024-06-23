Два полицейских погибли в Дербенте при нападении на церковь и синагогу

Источник 360.ru: в Дербенте при перестрелке погибли два полицейских

В Дербенте в результате перестрелки погибли два полицейских, сообщил источник 360.ru. В региональном главке МВД ранее предоставили данные об одном погибшем и одном раненом сотрудниках.

Также известно о перестрелке в Махачкале. По официальным данным, там погиб один сотрудник полиции, еще шестеро ранены.

«Среди гражданского населения пострадавших, погибших нет. Информации предварительная», — подчеркнули в пресс-службе.

В Дербенте нападавшие обстреляли православную церковь и синагогу. Помимо этого, здание синагоги подожгли. В Махачкале преступники также подожгли синагогу, по информации Mash, она почти полностью сгорела.