Полицейский погиб при стрельбе в Махачкале

МВД Дагестана заявило о погибшем полицейском при стрельбе в Махачкале

Фото: Телеканал «360»

Сотрудник полиции погиб, шестеро получили ранения в ходе стрельбы в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба МВД Дагестана, подчеркнув, что это предварительные данные.

В ведомстве добавили, что по среди граждан никто не погиб и не пострадал.

В пресс-службе уточнили, что неизвестные открыли огонь по посту ДПС на улице Ермошкина. В городе ввели план «Перехват».

Сегодня же вооруженные мужчины устроили нападение на православную церковь и синагогу Дербента. По предварительным данным, на месте погибли два сотрудника полиции. Автомобиль злоумышленников объявили в розыск.

Сарик Андреасян, не вари! Прекратить пачкать классику!

Духов день — праздник по понедельникам. Как встретить последнюю неделю перед постом

Приравнять к террористам и лишить прав. В Госдуме захотели жестче наказывать пьяных водителей

Ежегодную спартакиаду «Комус» провели в Лужниках

МММ на новый лад. За что украинки продают жизни своих мужчин

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте