Полицейский погиб при стрельбе в Махачкале

МВД Дагестана заявило о погибшем полицейском при стрельбе в Махачкале

Сотрудник полиции погиб, шестеро получили ранения в ходе стрельбы в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба МВД Дагестана, подчеркнув, что это предварительные данные.

В ведомстве добавили, что по среди граждан никто не погиб и не пострадал.

В пресс-службе уточнили, что неизвестные открыли огонь по посту ДПС на улице Ермошкина. В городе ввели план «Перехват».

Сегодня же вооруженные мужчины устроили нападение на православную церковь и синагогу Дербента. По предварительным данным, на месте погибли два сотрудника полиции. Автомобиль злоумышленников объявили в розыск.