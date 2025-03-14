Мужчина стал жертвой пожара в доме в Нижегородской области

В городе Лысково Нижегородской области произошел пожар в частном доме площадью 60 квадратных метров, в результате которого погиб один человек. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Нижегородской области.
Инцидент произошел на улице Маслова, где огонь охватил частный жилой дом. Несмотря на усилия спасателей, хозяин дома погиб. Пожар был успешно потушен, однако внутренняя отделка дома и хозяйственные постройки были полностью уничтожены.
На месте происшествия работали 14 специалистов и пять единиц техники. Подробности инцидента уточняются.
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