Мужчина пострадал при возгорании гаража и иномарки в Кузнецке

Кирпичный гараж загорелся на улице Строителей в Кузнецке. Детали происшествия передает сайт «Пенза Пресс» со ссылкой на представителей ГУ МЧС России по Пензенской области.
По данным ведомства, сигнал о возгорании поступил в экстренные службы вечером 9 января. На место ЧП выехали 15 спасателей и три единицы техники.
Огонь полностью уничтожил гараж, кроме того дотла сгорел автомобиль Mercedes-Benz E 230. Среди пострадавших — 51-летний мужчина. Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации транспортного средства.
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