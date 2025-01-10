Мужчина пострадал при возгорании гаража и иномарки в Кузнецке

Кирпичный гараж загорелся на улице Строителей в Кузнецке. Детали происшествия передает сайт «Пенза Пресс» со ссылкой на представителей ГУ МЧС России по Пензенской области.

По данным ведомства, сигнал о возгорании поступил в экстренные службы вечером 9 января. На место ЧП выехали 15 спасателей и три единицы техники.

Огонь полностью уничтожил гараж, кроме того дотла сгорел автомобиль Mercedes-Benz E 230. Среди пострадавших — 51-летний мужчина. Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации транспортного средства.