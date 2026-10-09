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    Мужчина и женщина погибли при пожаре в Новосибирской области

    Пожар в частном доме в селе Аул-Бергуль унес жизни двух человек. Погибли мужчина и женщина, пишет atas.info.

    Сообщение о возгорании на улице Рапикова поступило 8 октября в 23:03. Площадь пожара составила 90 квадратных метров. На тушение выезжали две пожарные машины. О гибели людей сообщила администрация Баганского района.

    В связи с началом отопительного сезона власти напомнили о правилах безопасности. Перед холодами необходимо проверить печь и очистить дымоход от сажи. В кладке не должно быть трещин. Золу следует собирать в металлическое ведро и заливать водой.

    Старая проводка и перегруженные розетки могут стать причиной пожара внутри стен. Нельзя пользоваться неисправными приборами и самодельными обогревателями, а также оставлять печь без присмотра. Власти рекомендуют установить дымовой извещатель, который разбудит при задымлении.

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