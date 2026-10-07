Выползшая из вентиляции змея напугала жителей квартиры на юго-востоке Москвы

Источник 360.ru: в Москве змея выползла из вытяжки в ванной в квартире

Змея выползла из вентиляционной вытяжки в ванной в квартире на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Рептилию обнаружили на улице Трофимова в Южнопортовом районе. Жильцы позвонили спасателям и предположили, что змея может представлять угрозу.

Информация о пострадавших не поступала, вызов скорой помощи не потребовался. На место отправились сотрудники «СпасРезерва».

В августе ядовитые змеи расползлись по подъезду столичного многоэтажного дома. Одну из них жильцам удалось поймать самостоятельно с помощью железного ведра.

До этого егорьевские врачи спасли ребенка после укуса гадюки на даче. Родители привезли девочку в больницу, медики ввели сыворотку и начали терапию.