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    Угонщики украли у екатеринбуржца мотоцикл, покатались и вернули байк на место

    В Академическом районе Екатеринбурга угонщики украли мотоцикл, покатались и вернули его на место. Об этом 360.ru рассказал пострадавший Максим.

    Фото: 360.ru

    По его словам, по камерам удалось определить тех, кто угнал мотоцикл. За 40 минут до происшествия они стояли и разговаривали у машины. Затем срезали замок и угнали байк.

    «В 01:28 мотоцикл украли, отогнали в лес, там завели его и катались. Где-то в 05:50 его вернули на место», — уточнил Максим.

    Водитель был в маске, но оставил отпечатки пальцев на переднем крыле мотоцикла. Пострадавший написал заявление в полицию.

    «По ощущениям, по отпечаткам, кажется, что угон совершили несовершеннолетние», — отметил мотоциклист.

    Ранее стало известно, что горе-угонщик заглох на ретроавтомобиле в Москве.

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