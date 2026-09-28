Угонщики украли у екатеринбуржца мотоцикл, покатались и вернули байк на место

В Академическом районе Екатеринбурга угонщики украли мотоцикл, покатались и вернули его на место. Об этом 360.ru рассказал пострадавший Максим.

По его словам, по камерам удалось определить тех, кто угнал мотоцикл. За 40 минут до происшествия они стояли и разговаривали у машины. Затем срезали замок и угнали байк.

«В 01:28 мотоцикл украли, отогнали в лес, там завели его и катались. Где-то в 05:50 его вернули на место», — уточнил Максим.

Водитель был в маске, но оставил отпечатки пальцев на переднем крыле мотоцикла. Пострадавший написал заявление в полицию.

«По ощущениям, по отпечаткам, кажется, что угон совершили несовершеннолетние», — отметил мотоциклист.

Ранее стало известно, что горе-угонщик заглох на ретроавтомобиле в Москве.