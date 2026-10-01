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    Белый медведь вышел к людям на севере Красноярского края

    Фото: 360.ru

    Белого медведя отгоняют от поселка Диксон на Таймыре в Красноярском крае. Зверя отпугивает специальный патруль, сообщил ТАСС со ссылкой на местную администрацию. Медведь выходил накануне, его удалось отвадить.

    Патруль создала администрация городского поселения. Он работает совместно с полицией и пограничниками.

    Животное отпугивают с помощью выстрелов, но попадать в него нельзя — белый медведь занесен в международную Красную книгу и Красную книгу России.

    «Задача патруля — осторожно сопроводить животное за пределы городского поселения, не причинив ему вреда», — рассказали в администрации.

    С начала 2026 года от жителей Подмосковья в министерство экологии поступило 20 обращений о следах медведей. При этом граждане нередко путают медвежьи следы с отпечатками крупных собак.

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