Белый медведь вышел к людям на севере Красноярского края

Белого медведя отгоняют от поселка Диксон на Таймыре в Красноярском крае. Зверя отпугивает специальный патруль, сообщил ТАСС со ссылкой на местную администрацию. Медведь выходил накануне, его удалось отвадить.

Патруль создала администрация городского поселения. Он работает совместно с полицией и пограничниками.

Животное отпугивают с помощью выстрелов, но попадать в него нельзя — белый медведь занесен в международную Красную книгу и Красную книгу России.

«Задача патруля — осторожно сопроводить животное за пределы городского поселения, не причинив ему вреда», — рассказали в администрации.

С начала 2026 года от жителей Подмосковья в министерство экологии поступило 20 обращений о следах медведей. При этом граждане нередко путают медвежьи следы с отпечатками крупных собак.