Мотоциклист погиб в ДТП в Курганской области

Мотоцикл перевернулся в Каргапольском округе Курганской области. В результате аварии погиб один человек, сообщило Ura.ru .

По предварительным данным, водитель за рулем мотоцикла не справился с управлением, наехал на полено, после чего транспортное средство опрокинулось. От полученных травм байкер скончался на месте аварии.

Отмечается, что мужчина сел за руль без мотошлема и водительского удостоверения.