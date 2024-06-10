Мотоциклист погиб в ДТП в Курганской области

Мотоцикл перевернулся в Каргапольском округе Курганской области. В результате аварии погиб один человек, сообщило Ura.ru.

По предварительным данным, водитель за рулем мотоцикла не справился с управлением, наехал на полено, после чего транспортное средство опрокинулось. От полученных травм байкер скончался на месте аварии.

Отмечается, что мужчина сел за руль без мотошлема и водительского удостоверения.

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