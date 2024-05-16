Мотоциклист погиб при столкновении с иномарками в Ленобласти | 360°

Происшествия 16 мая 2024, 15:30 Мотоциклист погиб при столкновении с иномарками в Ленобласти

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Авария во Всеволожском районе Ленобласти унесла жизнь 22-летнего байкера. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

Происшествие случилось в поселке им. Морозова. Согласно предварительным данным, мотоциклист попытался совершить обгон и столкнулся с внедорожником Exeed TXL. Впоследствии двухколесный транспорт протаранил микроавтобус IVECO Daily.

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Байкер скончался на месте от полученных травм. Известно, что ранее он 30 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.