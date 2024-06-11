Мотоциклист лишился ноги в аварии в Нижегородской области

На трассе Павлово — Сосновское — Лесуново — Мухтолово — Саконы столкнулись Skoda и молоцикл, водитель двухколесного транспорта серьезно пострадал. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на ГИБДД Нижегородской области.

Водитель Skoda начал обгон по встречной полосе в разрешенном месте. Внезапно прямо ему под колеса из правой полосы перестроился 17-летний парень на мотоцикле. В результате аварии молодому человеку оторвало ногу.

Отмечается, что юноша ехал без шлема и без прав. Проводится проверка.