Мощный пожар вспыхнул на НПЗ в Омске

РИА «Новости»: на НПЗ в Омске пожар охватил 300 кв. метров

Фото: РИА «Новости»

Огонь охватил 300 квадратных метров на нефтеперерабатывающем заводе в Омске. По данным источника РИА «Новости», на объекте горит лафетная установка.

По последним данным, возгорание вспомогательного помещения смогли ликвидировать, уточнил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу НПЗ.

В результате происшествия, по предварительной информации, никто не пострадал. Завод продолжает работу штатно.

Все подробности и обстоятельства случившегося уточняются.

UPD: в прокуратуре Омской области заявили, что начали проверку по факту случившегося. По данным ведомства, очаг возгорания находился во вспомогательном помещении насосной.

«В настоящее время принимаются все меры к ликвидации происшествия», — подчеркнули в пресс-службе.

В ходе проверки специалисты установят, соблюдались ли на объекте требования пожарной безопасности.

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