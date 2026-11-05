Мощный торнадо разнес аэропорт в Бразилии

Два торнадо и сильные штормы обрушились на бразильский штат Санта-Катарина, повредив городскую инфраструктуру. Одним из наиболее пострадавших объектов стал аэропорт Серафин Энос Бертасо в городе Чапеко, сообщил телеканал CNN Brasil .

В Национальном институте метеорологии отметили, что стихия ударила по аэропорту 4 ноября. Порывы ветра достигали 126 километров в час. В терминале выбило окна, частично разрушило фасад и обрушило входную конструкцию.

Управляющая аэропортом компания Voe Xap объявила о приостановке работы воздушной гавани на неопределенный срок из-за последствий шторма.

По данным G1 Globo, на фоне непогоды и наводнений чрезвычайное положение объявили в 20 городах штата Санта-Катарина. Более 82 тысяч человек из-за бури остались без электричества.