Наводнение в Мексике: дороги превратились в бурные реки, а машины уносит в океан

В Мексике масштабное наводнение, машины уносит в океан

В мексиканском штате Южная Нижняя Калифорния из-за проливных дождей началось сильное наводнение. Об этом сообщил «МИР 24» .

Циклон «Вэнс» принес на полуостров тропические ливни, в некоторых районах выпало до 100 миллиметров осадков.

В Сан-Хосе-дель-Кабо по улицам несутся мутные потоки, обычно пересохшие русла рек переполнились водой.

На пляже в Коста-Азуле в океан унесло припаркованные автомобили. Около 350 человек пришлось эвакуировать из затопленной медицинской клиники.

Кадры потопа — в нашем видео.

Ранее из-за сильных ливней затопило некоторые районы Пхукета. Вода проникла даже в отели.