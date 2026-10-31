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    Наводнение в Мексике: дороги превратились в бурные реки, а машины уносит в океан

    В Мексике масштабное наводнение, машины уносит в океан

    В мексиканском штате Южная Нижняя Калифорния из-за проливных дождей началось сильное наводнение. Об этом сообщил «МИР 24».

    Циклон «Вэнс» принес на полуостров тропические ливни, в некоторых районах выпало до 100 миллиметров осадков.

    В Сан-Хосе-дель-Кабо по улицам несутся мутные потоки, обычно пересохшие русла рек переполнились водой.

    На пляже в Коста-Азуле в океан унесло припаркованные автомобили. Около 350 человек пришлось эвакуировать из затопленной медицинской клиники.

    Кадры потопа — в нашем видео.

    Ранее из-за сильных ливней затопило некоторые районы Пхукета. Вода проникла даже в отели.

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