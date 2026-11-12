Хозяйка вьетнамского кафе стала звездой благодаря наводнению

Хозяйка вьетнамской закусочной продолжила подавать суп с лапшой даже после наводнения. Об этом сообщил сайт Vietnam.vn .

Когда река Меконг поднимается, территория кафе затапливается, но клиенты продолжают туда приходить.

«Посетители закатывают штаны, складывают стулья, чтобы сесть и поесть, а некоторые даже ждут, пока поднимется прилив, прежде чем прийти», — отметил сайт.

Киоск с лапшой принадлежит 53-летней хозяйке, которая готовит лапшу уже больше 20 лет. Заведение располагается всего в нескольких десятках метров от притока реки Хау. При этом женщина готовит суп только по утрам, хотя приливы в это время года поднимаются регулярно.

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