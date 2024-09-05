Сегодня 12:12 Молодой житель ЯНАО до смерти забил приятеля во время распития спиртных напитков
В ЯНАО полицейские задержали 19-летнего парня, который до смерти забил знакомого во время распития спиртных напитков. Об этом написал
сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
Случай произошел в конце августа в Лабытнанги. Во время ссоры молодой человек начал бить приятеля ногами, нанося удары по голове. Экспертиза показала, что причиной смерти потерпевшего стала закрытая черепно-мозговая травма.
По факту произошедшего заведено уголовное дело.
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