Молодой водитель отечественного авто насмерть сбил пешехода в Татарстане

ДТП со смертельным исходом произошло накануне вечером в Тукаевском районе Татарстана. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию по региону.

На первом километре трассы «Набережные Челны — Водозабор — поселок Новый» 18-летний автомобилист за рулем LADA не заметил пешехода, который пересекал проезжую часть в попутном направлении без светоотражающих элементов.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Полиция проводит расследование.

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