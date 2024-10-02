Мигранта-рецидивиста задержали за пьяное вождение в Нижнем Новгороде

Правоохранители задержали в Нижнем Новгороде 26-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемого в нетрезвом вождении. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.