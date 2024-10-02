Мигранта-рецидивиста задержали за пьяное вождение в Нижнем Новгороде

Правоохранители задержали в Нижнем Новгороде 26-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемого в нетрезвом вождении. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, иностранец управлял отечественным автомобилем, находясь в состоянии опьянения. Кроме того, ранее мужчина был лишен прав.
Выяснилось, что автомобилист, уже имеющий судимости, находится на территории РФ нелегально. Возбуждено уголовное дело.
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