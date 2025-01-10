Массовое ДТП, в котором погиб один человек, произошло под Саратовом

Утром 10 января под Саратовом произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 52-летний мужчина. Эту информацию корреспонденту телеканала «Саратов 24» сообщили в региональной службе ГИБДД.
Как уточнили в ведомстве, авария произошла вблизи села Советское. Водитель автомобиля Volkswagen не смог удержать машину на дороге и столкнулся с припаркованным КамАЗом. Затем иномарка врезалась в «Газель». За рулем машины находился мужчина 1965 года рождения, его госпитализировали. Сам виновник аварии погиб.
Сотрудникам ГИБДД предстоит разобраться в обстоятельствах происшествия.
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