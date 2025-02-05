Машина переехала лежавшего на дороге пешехода под Тобольском

Пешеход погиб под колесами легкового автомобиля в Тобольском районе Тюменской области. Авария случилась в деревне Байгара, пишет сайт Ura.ru со ссылкой на представителей региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным полиции, 35-летний мужчина за рулем автомобиля ВАЗ-11183 переехал человека, который лежал на проезжей части. Травмы оказались несовместимы с жизнью, пострадавший погиб на месте. Его личность устанавливается.
Правоохранители инициировали доследственную проверку. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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