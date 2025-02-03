Легковушка перевернулась на крышу в Судаке

Легковой автомобиль перевернулся на крышу в Судаке. В результате водитель транспортного средства получил различные повреждения. Об этом сообщает сайт Piter.TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Республике Крым.
По предварительной информации, мужчина не справился с управлением, машина перевернулась. На место ДТП выезжали спасатели. Они отключили клеммы аккумулятора и перевернули иномарку на колеса.
Пострадавшего автомобилиста передали медикам. Сведения о его состоянии не поступали.
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