Легковушка перевернулась на крышу в Судаке

Легковой автомобиль перевернулся на крышу в Судаке. В результате водитель транспортного средства получил различные повреждения. Об этом сообщает сайт Piter.TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Республике Крым.

По предварительной информации, мужчина не справился с управлением, машина перевернулась. На место ДТП выезжали спасатели. Они отключили клеммы аккумулятора и перевернули иномарку на колеса.

Пострадавшего автомобилиста передали медикам. Сведения о его состоянии не поступали.